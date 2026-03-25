Cina: Qingdao Data Training Center addestra robot umanoidi per vita domestica (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto alla raccolta dati controlla un robot umanoide mentre effettua un’azione di presa presso il Qingdao Humanoid Robot Data Training Center, nel distretto di Laoshan a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 23 marzo 2026. Situato nel distretto di Laoshan della città, il centro è dotato di scenari per la raccolta dati destinati ai robot umanoidi, tra cui la manifattura industriale intelligente, la smart home e i servizi commerciali, fornendo supporto alle attività inerenti di ricerca e sviluppo nel settore. Qui gli addetti alla raccolta dati controllano i robot affinché completino compiti specifici come lo smistamento logistico, il rifornimento degli scaffali nei supermercati, attività culinarie e l’assemblaggio di componenti. Attraverso migliaia di ripetizioni e prove vengono generati enormi quantitativi di dati sul movimento, che conferiscono ai robot un “cervello intelligente” più evoluto e li aiutano a entrare in tutti gli ambiti della vita sociale per servire migliaia di famiglie.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).