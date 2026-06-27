PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra alcune copie di un rapporto intitolato “Shopping in Cina: condividere nuove opportunità di sviluppo aperto”. Il continuo aggiornamento del mercato della domanda interna non solo sta guidando il miglioramento di prodotti e servizi, ma sta anche amplificando direttamente l’attrattiva dei consumi in entrata, secondo il rapporto pubblicato ieri dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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