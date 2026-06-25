Cina: province e regioni estere ospiti d’onore all’Int’l Supply Chain Expo (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff guida un visitatore nell’esperienza di un sistema diagnostico assistito dall’IA presso il padiglione della provincia cinese dell’Anhui, nell’area espositiva dedicata all’energia pulita, durante la quarta edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, capitale della Cina, il 24 giugno 2026. A tema “Connettere il mondo per un futuro condiviso”, l’evento è in programma a Pechino dal 22 al 26 giugno. Oltre alle province cinesi dell’Anhui e di Hainan, che sono le province nazionali ospiti d’onore, la fiera di quest’anno vede la prima partecipazione a livello nazionale dell’Australia come Paese ospite d’onore. Inoltre, segna la partecipazione della regione francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi e della regione italiana della Liguria come prime province estere ospiti d’onore.

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(ITALPRESS)