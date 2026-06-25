Libano, un militare israeliano muore in un incidente stradale

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il sergente maggiore della riserva dell’esercito israeliano, Basel Suweid, 32 anni, è deceduto ieri in un incidente stradale nel sud del Libano, quando un camion cisterna militare si è ribaltato. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Nell’incidente, avvenuto durante un’operazione, un soldato delle Idf è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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