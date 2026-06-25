Cina: meteorologo Xu Jianmin riceve il “premio Nobel” della meteorologia

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il meteorologo cinese Xu Jianmin, studioso dell’Accademia cinese di ingegneria e uno dei massimi esperti di meteorologia satellitare presso l’Amministrazione meteorologica cinese (CMA), ieri ha ricevuto a Ginevra il 70esimo Premio dell’Organizzazione meteorologica internazionale (IMO).

Alla cerimonia di premiazione, la segretaria generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), Celeste Saulo, ha elogiato Xu per il suo impegno profuso a favore del progresso della meteorologia satellitare e a garanzia dell’affidabilità, della praticità e dell’efficacia operativa dei dati satellitari.

Saulo ha osservato che, sotto la guida di Xu, le applicazioni dei satelliti meteorologici FENGYUN (FY) della Cina si sono costantemente ampliate, mentre i loro sistemi operativi sono stati continuamente perfezionati, fornendo un solido sostegno al monitoraggio meteorologico globale, alle previsioni e al processo decisionale basato su evidenze.

Ha inoltre sottolineato l’importante ruolo dei satelliti FY nel fornire dati di osservazione per l’Asia occidentale, l’Africa orientale e la regione dell’Oceano Indiano.

In particolare, l’ottimizzazione dell’orbita del satellite FY-2H ha contribuito a colmare una lacuna di lunga data nelle osservazioni meteorologiche geostazionarie sull’Oceano Indiano, sostenendo in modo significativo il Piano di copertura dei dati dell’Oceano Indiano della WMO.

Saulo ha inoltre lodato la dedizione di Xu nel guidare i giovani scienziati e i professionisti, così come il suo approccio rigoroso, pragmatico e altruista alla ricerca scientifica.

Il Premio IMO, assegnato ogni anno, è considerato la più alta onorificenza nella comunità meteorologica internazionale ed è spesso definito il “Nobel della meteorologia”. Il premio riconosce contributi eccezionali alla meteorologia, all’idrologia e alle scienze geofisiche ed è assegnato a un solo vincitore ogni anno.

Secondo la CMA, Xu è uno dei principali fondatori e pionieri del programma cinese di satelliti meteorologici FY. Ha svolto un ruolo chiave nella definizione della strategia di sviluppo della serie di satelliti e ha guidato la ricerca, lo sviluppo e il lancio dei satelliti in orbita polare FY-1 e geostazionari FY-2, ottenendo traguardi storici nelle capacità meteorologiche spaziali della Cina.

Xu è il quarto scienziato cinese a ricevere la prestigiosa onorificenza, dopo Ye Duzheng, Qin Dahe e Zeng Qingcheng.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).