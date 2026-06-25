Egitto, Al-Sisi “Necessario rafforzare il sostegno ai Paesi che accolgono i rifugiati”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha ricevuto oggi l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Barham Salih, per discutere della cooperazione in materia di protezione dei rifugiati e delle sfide legate ai flussi migratori.

Secondo quanto riferito dal portavoce della Presidenza della Repubblica egiziana, Mohamed El-Shenawy, Al-Sisi ha ribadito l’impegno dell’Egitto a proseguire la collaborazione con l’UNHCR, sottolineando che il Paese ospita oltre 10,5 milioni di stranieri, migranti e rifugiati di diverse nazionalità, ai quali vengono garantiti servizi essenziali nel rispetto delle leggi nazionali e degli obblighi internazionali. I

l presidente ha evidenziato la necessità di rafforzare il principio della condivisione degli oneri e delle responsabilità, chiedendo un maggiore sostegno internazionale ai Paesi che accolgono rifugiati. Ha inoltre invitato la comunità internazionale ad affrontare le cause profonde dei fenomeni migratori, comprese le crisi politiche, di sicurezza ed economiche nei Paesi d’origine.

Barham Salih ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’Egitto nell’assistenza ai rifugiati e ai migranti, sottolineando la necessità di un sostegno internazionale adeguato all’entità degli oneri sostenuti dal Paese. Ha inoltre accolto con favore le iniziative egiziane volte a rafforzare il sistema nazionale per la gestione delle richieste di asilo, confermando la disponibilità dell’UNHCR a continuare a sostenere tali sforzi.

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