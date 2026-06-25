L’Iran accusa la Nato di complicità nella guerra contro Teheran

ROMA (ITALPRESS) – Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha accusato la Nato di “complicità” nella “guerra di aggressione illegale” lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Baghaei ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, alla rete americana Fox News. Rutte aveva affermato che “500 aerei americani sono decollati da basi statunitensi in Italia” per sostenere l’offensiva del 28 febbraio, rivelando inoltre che l’aeroporto di Bucarest aveva ridotto i voli civili per lasciare spazio ai velivoli di rifornimento e che tra 4.000 e 5.000 aerei Usa erano partiti da basi europee durante il conflitto.

“Si tratta di un’ammissione chiara e schiacciante della complicità attiva della Nato in una guerra di aggressione illegale contro uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite”, ha scritto Baghaei su X.

Il portavoce ha indicato esplicitamente Italia e Romania come coinvolte nell’operazione, invitando entrambi i Paesi, così come gli altri Stati europei che hanno fornito sostegno, a “spiegare ai propri popoli e al mondo intero” le ragioni della loro scelta. La Difesa italiana ha duramente contestato ieri le parole di Rutte, definendole “un messaggio completamente fuorviante”. Roma ha precisato di aver autorizzato gli Stati Uniti all’uso delle proprie basi solo per voli tecnici e logistici, escludendo missioni di combattimento.

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