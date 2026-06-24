A Tunisi forte partecipazione al Forum economico e commerciale Italia-Tunisia con Tajani

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – È iniziato oggi a Tunisi il forum economico e commerciale italo-tunisino, avviato alle ore 14:30 (ora locale), con una partecipazione ampia di rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e mediatici sia tunisini che italiani, oltre a giornalisti della stampa internazionale e locale. I lavori proseguiranno fino alle 20:30 e prevedono sessioni plenarie e incontri B2B tra operatori economici dei due Paesi, con l’obiettivo di rafforzare il partenariato bilaterale e promuovere nuove opportunità di investimento. A inaugurare i lavori è il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, giunto a Tunisi nell’ambito di una visita ufficiale dedicata al consolidamento delle relazioni economiche tra Italia e Tunisia, con particolare attenzione ai settori dell’energia, delle rinnovabili, dell’industria e della logistica. L’evento si svolge sotto un dispositivo di sicurezza rafforzato da parte delle unità di sicurezza tunisina, presente in modo visibile nei pressi della sede del forum, a garanzia del regolare svolgimento dei lavori.

Prima dell’avvio ufficiale si è tenuta una breve sessione di accoglienza delle delegazioni, in un clima definito positivo e improntato alla cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo. Il forum si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato strategico tra Roma e Tunisi. La Tunisia rappresenta uno dei principali partner economici dell’Italia in Africa, con un interscambio che nel 2025 ha raggiunto i 6,5 miliardi di euro e oltre 1.000 imprese italiane presenti nel Paese. Sono stati inoltre osservati momenti video e fotografici delle fasi precedenti all’apertura dei lavori, che hanno documentato l’arrivo delle delegazioni e l’atmosfera generale dell’evento.

– foto IPA Agency –

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