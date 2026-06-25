Rutte “Meloni e Trump grandi leader, non entro nelle loro discussioni”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quando ci sono discussioni tra leader sono sempre in sordina e questi sono entrambi grandi leader, ma non voglio entrare in questo tipo di discussioni perché posso essere più utile per aiutare su altre cose“. Così il segretario generale della Nato, Mark Rutte, rispondendo a una domanda sugli ultimi attriti politici tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di un punto stampa alla Casa Bianca a margine dell’incontro bilaterale con Trump nello Studio Ovale.

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