Trasporti: Erenhot ha gestito oltre 25.000 treni merci Cina-Europa (2)

ERENHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci Cina-Europa attraversa il varco di frontiera al porto di Erenhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, il 24 giugno 2026. In qualità di unico porto di transito del “corridoio centrale” della rete dei treni merci Cina-Europa, Erenhot gestisce attualmente 75 rotte che collegano oltre 70 stazioni in più di 10 Paesi, tra cui Germania e Polonia. Dall’avvio dei servizi di treni merci Cina-Europa attraverso il porto nel 2013, fino a metà giugno Erenhot aveva gestito oltre 25.000 treni merci sulla tratta.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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