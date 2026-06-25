Malta, allerta rossa per il caldo sino al 30 di giugno: previste temperature sino a 35 gradi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha emesso un’allerta meteorologica di livello rosso per le alte temperature, che nei prossimi giorni dovrebbero raggiungere valori compresi tra 34 e 35 gradi Celsius. L’avviso resterà in vigore fino al 30 giugno.

L’Ufficio Meteorologico dell’Aeroporto Internazionale di Malta ha reso noto che il clima particolarmente caldo è destinato a persistere, spingendo le autorità a invitare residenti e turisti ad adottare misure di precauzione contro il caldo estremo.

La popolazione è stata esortata a evitare l’esposizione prolungata ai raggi diretti del sole, a rimanere in ambienti freschi e a bere acqua regolarmente per prevenire disidratazione e patologie legate alle alte temperature.

Anche i livelli di radiazione ultravioletta (UV) dovrebbero mantenersi eccezionalmente elevati per tutta la settimana. L’indice UV è previsto tra 10 e oltre 11 punti, valori classificati da molto alti a estremi.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11:00 e le 16:00, utilizzare creme solari ad alta protezione, indossare cappelli e cercare zone d’ombra quando possibile. Particolare attenzione viene rivolta ai bambini, agli anziani e alle altre categorie vulnerabili, maggiormente esposte al rischio di complicazioni sanitarie causate dal caldo.

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(ITALPRESS).