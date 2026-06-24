Iran, Trump “Deluso dall’Italia, dalla Francia e da altri”

IPA86021962 - United States President Donald J Trump as he meets with Mark Rutte, Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Wednesday, June 24, 2026. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa USA

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia, il Regno Unito, la Germania, la Spagna e la Francia ci hanno deluso, ci hanno mollato”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un incontro bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte. “La Nato ci ha deluso, qualcun altro nella mia posizione non avrebbe incontrato Rutte”, ha aggiunto Trump.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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