Cina: programmi di trade-in beni di consumo generano vendite per 5.000 mld yuan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fino al 22 giugno di quest’anno, i programmi sostenuti dal governo cinese per il trade-in dei beni di consumo avevano generato vendite per 5.000 miliardi di yuan (circa 733,45 miliardi di dollari), per un totale di quasi 630 milioni di acquisti, secondo dati ufficiali diffusi oggi.

Del totale dei 5.000 miliardi di yuan, il trade-in di automobili ha rappresentato il 63%, ha dichiarato Yang Mu, funzionario del ministero del Commercio, durante una conferenza stampa.

Da quando la politica di trade-in delle automobili è entrata in vigore oltre due anni fa, ha sostenuto più di 21 milioni di acquirenti di auto nella sostituzione dei vecchi veicoli con nuovi, con un sussidio medio di 14.000 yuan per veicolo, ha affermato Yang.

Nel marzo 2024, il programma è stato inserito in un piano d’azione del Consiglio di Stato.

Le autorità cinesi hanno annunciato il suo rinnovo per la permuta dei beni di consumo nel 2026, nell’ambito di più ampi sforzi volti a incentivare i consumi, con 62,5 miliardi di yuan di fondi provenienti da titoli del Tesoro speciali a lunghissima scadenza stanziati in anticipo per sostenere il programma di quest’anno.

(ITALPRESS).