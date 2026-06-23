Libia, Dabaiba incontra a Tripoli il responsabile dell’intelligence italiana Caravelli

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro libico Abdelhamid Dabaiba ha ricevuto a Tripoli il capo dell’Agenzia di intelligence e sicurezza estera italiana, generale Giovanni Caravelli, in un incontro incentrato sulle recenti evoluzioni politiche e di sicurezza. Secondo quanto riportato dal Governo di Unità Nazionale libico in un comunicato su Facebook, Caravelli, dopo aver riferito i saluti della presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, ha ribadito l’interesse italiano a proseguire il coordinamento con la Libia su vari dossier. Dabaiba ha sottolineato l’importanza di coordinare gli sforzi internazionali a sostegno della stabilità e dell’unità delle istituzioni libiche, e ha ribadito la necessità di sviluppare la partnership italo-libica a beneficio della sicurezza nel Mediterraneo.

– foto Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri libico –

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