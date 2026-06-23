Nuova intesa tra Malta e Libia contro il traffico di migranti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e Libia rafforzano la cooperazione nella lotta al traffico di esseri umani con la riconsegna alle autorità libiche della motovedetta Al Kifah, sottoposta recentemente a lavori di riparazione nei cantieri maltesi. Lo ha reso noto il Ministero degli Affari Interni maltese, precisando che l’iniziativa contribuisce a consolidare la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto ai flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale.

Durante la cerimonia di consegna, il ministro degli Affari Interni e della Sicurezza, Glenn Bedingfield, ha definito l’evento una tappa significativa nelle relazioni di lunga data tra Malta e Libia, sottolineando l’impegno condiviso per la sicurezza e la stabilità della regione mediterranea.

Secondo il ministro, la cooperazione bilaterale ha prodotto risultati concreti negli ultimi anni, in particolare nella lotta al traffico di migranti e nella riduzione degli arrivi irregolari lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Il calo degli sbarchi, ha affermato, dimostra l’efficacia di un’azione coordinata tra Paesi chiamati ad affrontare sfide comuni.

Bedingfield ha tuttavia evidenziato la necessità di rafforzare ulteriormente i controlli alle frontiere, intensificare la collaborazione tra le forze dell’ordine e contrastare con maggiore determinazione le reti criminali coinvolte nel favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

Riferendosi alla Al Kifah, il ministro ha affermato che l’investimento conferma l’impegno di Malta a favore della sicurezza marittima e del mantenimento delle capacità operative nel Mediterraneo centrale. Ha inoltre ribadito che le sole misure di controllo delle frontiere non sono sufficienti a risolvere le sfide migratorie, richiamando l’attenzione sulle cause profonde che spingono le persone a lasciare i propri Paesi.

Malta, ha concluso, continuerà a svolgere il ruolo di ponte tra Europa e Nord Africa, promuovendo dialogo, stabilità e cooperazione economica nella regione.

– foto Ministero degli Affari Interni e della Sicurezza di Malta –

(ITALPRESS).