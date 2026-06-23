ROMA (ITALPRESS) – Il quinto round di colloqui diretti Israele-Libano è previsto da oggi martedì fino a giovedì presso il Dipartimento di Stato e il Pentagono. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre il consigliere del Dipartimento di Stato Dan Holler e l’assistente segretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale Dan Zimmerman rappresenteranno gli Stati Uniti. Funzionari statunitensi hanno annunciato ieri due meccanismi separati – uno di monitoraggio e uno di de-conflitto – per ridurre il conflitto tra Tel Aviv e Beirut, mentre i combattimenti in Libano rimangono un punto di tensione chiave nei più ampi negoziati Usa-Iran. Un funzionario degli Stati Uniti ha detto che i colloqui di questa settimana a Washington inizieranno con una sessione politica e militare congiunta, seguita da una sessione militare e un’altra sessione politica.

Intanto ieri sera una dichiarazione congiunta rilasciata dall’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ribadito che “le Forze di difesa israeliane (Idf) continueranno ad agire con decisione per contrastare le minacce ai nostri soldati e civili, distruggere le infrastrutture terroristiche e continuare a mantenere la zona di sicurezza nel sud del Libano”. Le truppe israeliane hanno mantenuto una presenza in una “zona di sicurezza” autodefinita nel sud del Libano lungo l’intero confine con Israele almeno da aprile, estendendosi fino a 10 chilometri nel territorio libanese, in alcune aree attraversando il fiume Litani e raggiungendo la periferia di Nabatieh. Sul fronte libanese, il vice presidente Usa JD Vance e il presidente libanese Joseph Aoun hanno discusso lunedì di un meccanismo di de-conflitto per il Libano, ha detto l’ufficio di Aoun. Aoun ha ricevuto una chiamata da Vance, dal consigliere senior degli Stati Uniti Jared Kushner e dal primo ministro del Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Secondo una dichiarazione della presidenza libanese, hanno discusso “la questione del consolidamento del cessate il fuoco in Libano, fermando l’escalation militare israeliana e le misure che dovrebbero essere adottate a questo proposito, compresa la possibilità di formare una cellula per questo scopo”. Sempre ieri, Aoun ha ribadito che il Libano “negozierà per se stesso e non accettiamo nessun’altra parte che lo faccia per noi”. “Accogliamo con favore qualsiasi assistenza che arrivi da qualsiasi Paese per porre fine alla guerra, in particolare perché la situazione nella regione è interconnessa”, ha aggiunto il presidente libanese. “Ma c’è una grande differenza tra cercare di aiutarci e interferire nei nostri affari interni”, ha concluso, alludendo all’Iran, sostenitore della milizia sciita libanese Hezbollah che combatte contro l’esercito israeliano.

– foto IPA Agency –

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