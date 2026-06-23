Cina: nuove imprese a investimento estero aumentate del 5,3% a gennaio-maggio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato 25.297 imprese a investimento estero di nuova costituzione nei primi cinque mesi del 2026, con un aumento del 5,3% su base annua, secondo i dati diffusi ieri dal ministero del Commercio.

Nel periodo, l’afflusso effettivo di investimenti diretti esteri (IDE) ha raggiunto i 327,29 miliardi di yuan (circa 48,03 miliardi di dollari USA), in calo dell’8,6% su base annua. Tuttavia, gli IDE nel solo mese di maggio sono aumentati del 5,9% su base annua, secondo i dati.

Per settore, il manifatturiero ha attirato 86,97 miliardi di yuan di IDE effettivi nel periodo di cinque mesi, mentre il settore dei servizi ne ha attirati 234,15 miliardi. Gli IDE effettivi nelle industrie high-tech sono cresciuti del 19,4% su base annua, fino a 130,14 miliardi di yuan nello stesso periodo.

In particolare, rivelano i dati, gli investimenti provenienti da Emirati Arabi Uniti, Malesia, Svizzera e Stati Uniti sono aumentati rispettivamente del 285,5%, del 108,6%, del 49,4% e del 17,3% su base annua nello stesso periodo.

(ITALPRESS).