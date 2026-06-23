Gaza, nuovo gruppo di palestinesi in rientro verso la Striscia attraverso il valico di Rafah

ROMA (ITALPRESS) – Il valico di Rafah, nel nord del Sinai, ha accolto oggi un nuovo gruppo di cittadini palestinesi in rientro verso la Striscia di Gaza, giunti nell’area principale del terminal dal lato egiziano. Secondo una fonte del valico, come riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, sono in corso le procedure per il completamento delle operazioni di rientro. Una squadra della Mezzaluna Rossa egiziana ha accolto i cittadini palestinesi, facilitando le procedure in coordinamento con le autorità competenti e distribuendo loro kit di rientro, oltre a fornire supporto psicologico ai bambini. Le squadre della Mezzaluna Rossa sono dispiegate nell’area del valico per garantire assistenza umanitaria, inclusi servizi di sostegno psicologico, attività di ricongiungimento familiare e distribuzione di beni di prima necessità ai rientranti verso la Striscia.

– Foto Ipa Agency –

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