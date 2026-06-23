Egitto, Al-Sisi “Riforma del welfare e rafforzamento della protezione sociale per le famiglie”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha presieduto oggi un incontro con il primo ministro Mostafa Madbouly e la ministra della Solidarietà sociale Maya Morsy. Secondo quanto riferito dal portavoce della Presidenza della Repubblica egiziana, la riunione ha esaminato gli sviluppi della modernizzazione del sistema di sostegno e protezione sociale, con particolare attenzione alla definizione di un quadro nazionale integrato volto a rafforzare la governance e sostenere le categorie più vulnerabili, oltre a ridurre la povertà multidimensionale e promuovere programmi di empowerment economico.

Al-Sisi ha sottolineato la necessità di sviluppare gli strumenti di sostegno e di adottare un programma unificato di protezione sociale, disponendo il monitoraggio del programma “Takaful e Karama”, che coinvolge circa 4,7 milioni di famiglie, e la preparazione di un rapporto annuale sul suo impatto sociale ed economico. L’incontro ha inoltre affrontato lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia e degli asili nido, con misure per aumentare la capacità ricettiva, migliorare la qualità dei servizi e semplificare le procedure, oltre al rafforzamento dei servizi di supporto psicologico e sociale e all’espansione delle strutture per anziani.

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