Cina: progetto navigazione delle Tre Gole favorirà sviluppo in zona Yangtze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il nuovo progetto di navigazione delle Tre Gole faciliterà ulteriormente lo sviluppo di alta qualità lungo la Cintura economica del fiume Yangtze, hanno dichiarato gli ospiti intervenuti nell’ultima puntata di China Economic Roundtable, un talk show all-media ospitato dall’agenzia di stampa Xinhua.

Lunedì scorso, la Cina ha avviato la costruzione del mega progetto di navigazione a Yichang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il primo grande progetto del Paese lanciato durante il periodo del 15mo Piano quinquennale (2026-2030).

Una volta operativo, il nuovo progetto di navigazione porterà la capacità annuale di movimentazione merci dell’hub delle Tre Gole a 336 milioni di tonnellate, rispetto alla capacità originariamente progettata di 100 milioni di tonnellate e all’attuale capacità effettiva di circa 170 milioni di tonnellate, ha affermato Niu Xinqiang, accademico dell’Accademia cinese di ingegneria.

Il progetto potenzierà inoltre in modo significativo la capacità di trasporto diretto fiume-mare. Una volta completato, navi da 10.000 tonnellate potranno raggiungere direttamente la municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, consentendo a merci e container trasportati dalla Cina occidentale su strada o ferrovia di essere caricati direttamente su navi fluviali-marittime, ha dichiarato Niu.

Inoltre, il progetto sosterrà lo sviluppo dei porti lungo il fiume Yangtze, in particolare degli hub di navigazione di Wuhan e Chongqing, e contribuirà a promuovere un sistema di trasporto verde e a basse emissioni di carbonio.

Wang Hui, funzionario del ministero dei Trasporti, ha affermato che il nuovo progetto di navigazione migliorerà l’efficienza e la capacità del passaggio delle merci attraverso le chiuse. Poiché il trasporto via acqua offre tariffe di nolo più basse e forti vantaggi in termini di costi, si prevede che un maggior numero di merci passerà al trasporto per via navigabile.

Le autorità dei trasporti promuoveranno l’applicazione integrata di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale (IA), i big data e i gemelli digitali nella gestione del passaggio delle imbarcazioni attraverso l’hub. Questi sforzi contribuiranno a ridurre i costi logistici e a sostenere ulteriormente lo sviluppo di alta qualità, ha dichiarato Wang.

Estesa su 11 regioni a livello provinciale dall’entroterra occidentale alla costa orientale, la Cintura economica del fiume Yangtze rappresenta quasi la metà del PIL nazionale. Ospita importanti cluster industriali che coprono metallurgia, elettronica e automobili, mentre nuovi settori come l’IA, la biomedicina e la nuova energia stanno rapidamente prendendo forma.

Questa cintura economica è anche uno dei principali poli cinesi per gli investimenti esteri e il commercio, rappresentando quasi la metà del commercio estero del Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).