Cina presenta primo modello IA open source per protezione delle colture

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha inaugurato il suo primo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open source, Green Shield, volto a migliorare la protezione delle colture.

Sviluppato dalla Nanjing Agricultural University (NAU) in collaborazione con il Laboratorio nazionale di riferimento per la biosicurezza agricola e con oltre 30 istituzioni del settore, il modello è progettato per offrire indicazioni agricole scientifiche e garantire un uso corretto dei pesticidi, ha riferito oggi il “Science and Technology Daily”.

“La Cina affronta frequenti focolai di parassiti delle colture e il problema della resistenza ai pesticidi”, ha dichiarato Dong Shameng, responsabile del progetto e vice preside del College of Plant Protection della NAU.

Durante l’inaugurazione di ieri, il quotidiano ha inoltre riferito ai partecipanti, citando il responsabile: “Gli agricoltori hanno urgente bisogno di una guida professionale al livello base. Tuttavia, gli LLM generici spesso forniscono risposte imprecise alle domande sulla protezione delle piante e, cosa ancora più grave, danno consigli poco standardizzati, talvolta rischiosi, sull’uso dei pesticidi”.

Per risolvere il problema, il team ha creato un corpus specializzato di oltre 2,5 miliardi di token a partire da articoli accademici, brevetti, standard nazionali e rapporti sul campo. Il corpus copre le principali colture, tra cui riso, grano, soia, verdure e alberi da frutto, e integra informazioni sul monitoraggio dei parassiti, sulle misure ecologiche di controllo e sulla registrazione dei pesticidi, secondo il rapporto.

Wang Dongbo, professore presso il College of Information Management della NAU, ha affermato che il modello può identificare con precisione i tipi di colture, le fasi di crescita e i sintomi delle malattie delle colture. Genera poi strategie integrate di controllo della crescita.

“Con un addestramento mirato, il modello converge bene e riconosce i parassiti con elevata precisione”, ha affermato Wang.

Prima di formulare qualsiasi raccomandazione, il modello effettua automaticamente un controllo incrociato con la banca dati nazionale di registrazione dei pesticidi per verificare ciascuna sostanza chimica rispetto agli elenchi dei prodotti vietati, alle colture approvate e ai limiti di dosaggio. Qualsiasi suggerimento non conforme viene bloccato e autocorretto, prevenendo alla fonte l’uso improprio dei pesticidi, ha dichiarato Wang.

Wang Yuanchao, vice presidente della NAU, ha affermato che l’università continuerà i test sul campo e le iterazioni del modello per creare uno strumento intelligente che sia “comprensibile, utilizzabile ed efficace” per gli agricoltori, dando impulso all’agricoltura moderna con tecnologie digitali lungo l’intera filiera.

(ITALPRESS)