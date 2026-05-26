Cina: ponti ad arco in legno del Fujian tra tutela e tradizione (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata da un drone il 14 maggio 2026, mostra il ponte Qiancheng nella contea di Pingnan, città di Ningde, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Il ponte ad arco con copertura in legno è una struttura antica e unica nel suo genere, caratterizzata da un corridoio costruito sopra un ponte che attraversa un fiume. Riflette la maestria degli antichi costruttori, che univano legno e archi senza utilizzare chiodi o parti metalliche. Il Fujian, che ospita 547 ponti di questo tipo, ha dato priorità alla protezione e alla trasmissione di questo patrimonio. Ha adottato misure innovative, tra cui assicurazioni per i beni culturali, monitoraggio intelligente e nuovi materiali protettivi per ispezioni e manutenzioni regolari, con un investimento complessivo di 61,03 milioni di yuan (circa 8,93 milioni di dollari USA). Nel dicembre 2024, l’UNESCO ha inserito il design e le pratiche tradizionali per la costruzione dei ponti ad arco cinesi in legno nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Per promuovere la trasmissione e lo sviluppo innovativo di queste opere, il Fujian si è impegnato attivamente nell’integrazione tra cultura e turismo, formando al contempo eredi locali nelle competenze tradizionali di costruzione dei ponti.

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(ITALPRESS).