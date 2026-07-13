Cina: portavoce Esteri, transito in Stretto di Hormuz va gestito adeguatamente

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il transito nello Stretto di Hormuz dovrebbe essere gestito in modo adeguato, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

Lin ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing ordinario con i media, rispondendo a una domanda relativa all’annuncio dell’Iran, secondo cui lo stretto è stato chiuso nelle prime ore di ieri mattina (ora locale), adducendo come motivazione le condizioni di insicurezza causate da interferenze straniere illegali.

Lin ha ricordato che lo Stretto di Hormuz è uno stretto utilizzato per la navigazione internazionale. Dunque, il ripristino tempestivo di un passaggio sicuro e libero è nell’interesse di tutte le parti.

“La Cina è pronta a collaborare con i Paesi interessati e con la comunità internazionale per mantenere le comunicazioni”, ha concluso il portavoce.

(ITALPRESS).