Cina: portavoce, colloqui Usa-Iran sono passo avanti verso allentamento delle tensioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I colloqui tra Stati Uniti e Iran, tenuti in Pakistan, rappresentano un passo verso l’allentamento delle tensioni, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri rispondendo a una domanda inerente.
“La Cina auspica che tutte le parti interessate si attengano all’accordo sul cessate il fuoco temporaneo e restino impegnate sui canali politici e diplomatici per risolvere le controversie, così da evitare un intensificarsi dei combattimenti e creare le condizioni per un rapido ripristino della pace e della tranquillità nella regione del Golfo”, ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun durante un briefing quotidiano con la stampa.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]