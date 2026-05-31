PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il purchasing managers’ index (Pmi) del settore non manifatturiero cinese si è attestato a 50,1 a maggio, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati ufficiali diffusi domenica.

A maggio, il sottoindice relativo all’attività del settore dei servizi si è attestato al 50,3%, tornando in zona di espansione, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi congiuntamente dall’Ufficio nazionale di statistica e dalla Federazione cinese della logistica e degli acquisti.

Mentre i settori del trasporto aereo e immobiliare hanno registrato questo mese un’attività di mercato contenuta, il trasporto ferroviario, i servizi di telecomunicazioni, radiodiffusione e trasmissione satellitare, così come il settore assicurativo, sono rimasti in una zona di elevata prosperità, con una rapida espansione del volume complessivo delle attività, hanno mostrato i dati.

L’indice delle aspettative di attività per il settore dei servizi si è attestato a 55,4 a maggio, indicando prospettive rafforzate per sviluppi positivi del mercato.

Il sottoindice relativo all’attività del settore delle costruzioni è salito questo mese di 0,8 punti percentuali, a 48,8, con l’indice delle aspettative di attività in espansione di 1 punto percentuale, a 51,5.

I dati di domenica hanno inoltre mostrato che il Pmi del settore manifatturiero cinese si è attestato a 50 a maggio, mentre l’indice composito della produzione Pmi è salito da 50,1 a 50,5.

(ITALPRESS).