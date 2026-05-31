Athletica Vaticana ai Campionati europei dei Piccoli Stati a Monaco

MONACO (ITALPRESS) – Nel cuore di un’Europa ferita da conflitti, lo sport lancia un messaggio di pace dal Principato di Monaco. Diciannove Piccoli Stati del vecchio continente hanno dato vita sabato 30 maggio alla sesta edizione dei Campionati di atletica leggera, da quest’anno denominati “European Challenger Championship”. Tra i protagonisti anche Athletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede, che ha corso portando in pista dei testimoni della staffetta con la scritta in latino “Simul currebant”, un invito a correre insieme benedetto mercoledì scorso da Papa Leone XIV. Accogliendo la rappresentativa biancogialla, il Principe Alberto II di Monaco ha ricordato la visita del Pontefice nel Principato dello scorso 28 marzo e la Messa celebrata proprio allo stadio Louis II, teatro delle gare. In pista, accanto ai vaticani, si sono sfidati atleti ù anche di livello olimpico ù provenienti da Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Georgia, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Montenegro e San Marino.

Per la delegazione vaticana guidata dalla vice presidente Valentina Giacometti, dal responsabile Carlo Pellegrini e dal direttore tecnico Claudio Carmosino ù si è trattato della quarta partecipazione assoluta. Sotto il profilo agonistico spiccano due quarti posti: Sara Carnicelli nei 5000 metri e Giuseppe Tetto nel lancio del giavellotto. In gara anche Emiliano Morbidelli (decimo nei 5000 metri), Paolo Tetto (dodicesimo nel peso) e Giulia Pierantozzi (sedicesima nei 100 metri). L’evento è stato orchestrato da European Athletics, presieduta da Dobromir Karamarinov, e dall’Associazione sportiva dei Piccoli Stati d’Europa guidata da Frank Carreras. Un’esperienza, quella di Athletica Vaticana, che incarna lo spirito della Lettera “La vita in abbondanza” firmata il 6 febbraio dal Papa per i Giochi di Milano-Cortina, in cui il Pontefice ribadisce che “lo sport non è spettacolo, ma prossimità; non è competizione esasperata, ma cammino condiviso”.

– foto ufficio stampa Athletica Vaticana –

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