Cina: piano per raggiungere picco emissioni durante 15esimo Piano quinquennale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano d’azione per il raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), delineando compiti e misure chiave per raggiungere l’obiettivo nel periodo.

Entro il 2030, le emissioni di anidride carbonica della Cina per unità di PIL saranno ridotte del 17% rispetto al livello del 2025, e la quota del consumo di energia non fossile raggiungerà il 25%, secondo il piano.

Queste misure mirano a garantire il raggiungimento tempestivo dell’obiettivo e a gettare solide basi per raggiungere l’obiettivo dei contributi determinati a livello nazionale del Paese per il 2035 e per portare avanti la neutralità carbonica.

Il piano delinea compiti chiave in cinque aree, tra cui l’accelerazione dell’adeguamento e dell’ottimizzazione della struttura energetica, la promozione dello sviluppo industriale verde e a basse emissioni di carbonio e l’approfondimento della transizione verde e a basse emissioni di carbonio nei settori chiave.