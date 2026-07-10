Iran, è stato sepolto a Mashhad il corpo dell’ex guida suprema Ali Khamenei

TEHERAN (IRAN)(ITALPRESS) – È stato sepolto a Mashhad, sua città natale, il corpo dell’ex Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana, al termine di cerimonie funebri durante le quali non è apparso il figlio che gli è succeduto.

Secondo l’emittente ufficiale televisiva di Teheran Irib, il feretro è stato tumulato nel “Rawq Dar al-Dhikr” all’interno del santuario dell’Imam Reza. L’Iran ha dato l’ultimo saluto all’ex leader supremo, oltre quattro mesi dopo la sua morte avvenuta il 28 febbraio scorso in un raid aereo.

Il corteo funebre ha sfilato con il feretro avvolto nella bandiera iraniana all’interno del santuario dell’Imam Reza a Mashhad, nell’Iran orientale, prima della sepoltura. Khamenei ha guidato l’Iran per quasi 37 anni, prima di essere ucciso nei bombardamenti aerei americani e israeliani.

Le cerimonie di commemorazione erano iniziate sabato scorso: le autorità avevano chiuso strade, spazio aereo e gran parte della vita quotidiana a Teheran e in altre città, mentre immense folle hanno reso omaggio all’uomo che ha governato il Paese per decenni.

-Foto IPA Agency-

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