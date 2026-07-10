Cina: Fujian, costruite nuove reti elettriche intelligenti a energia pulita (1)

FUZHOU (CINA) (XINUHA/ITALPRESS) – Una fotografia, scattata da un drone il 6 luglio 2026, mostra una veduta dell’impianto solare offshore Dongshan Xingchen da 180 MW della China Three Gorges Corporation, nella città di Zhangzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Questa provincia è ricca di risorse energetiche pulite di alta qualità, come l’energia eolica, solare, idroelettrica e nucleare. Negli ultimi anni, il Fujian ha fatto leva sulle proprie risorse locali di energia pulita e sui vantaggi geografici per costruire nuove reti elettriche intelligenti e trasformare la regione in un importante polo dell’energia pulita nel sud-est della Cina. Ha accelerato la costruzione di linee di trasmissione dell’energia, ammodernando costantemente le reti di distribuzione urbane e rurali, promuovendo la costruzione di microreti intelligenti, valorizzando continuamente i propri vantaggi nel settore dell’energia pulita e consolidando le basi della sicurezza energetica attraverso la realizzazione di nuove reti elettriche intelligenti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).