Cina: piano per migliorare servizi e qualità della vita delle persone con disabilità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato ieri un piano volto a migliorare ulteriormente la previdenza sociale, i servizi pubblici e gli standard di vita delle persone con disabilità nei prossimi cinque anni.

Il piano per la protezione e lo sviluppo delle persone con disabilità durante il periodo del 15esimo piano quinquennale (2026-2030) è stato pubblicato dal Comitato di lavoro del Consiglio di Stato sulla disabilità, delineando i principali obiettivi di sviluppo, le misure politiche e i programmi chiave di servizio per il periodo.

Secondo il piano, la Cina porterà avanti 32 compiti principali in sette aree chiave, tra cui la creazione, entro il 2030, di un sistema di previdenza sociale e di servizi di assistenza più sostenibile per le persone con disabilità, creando al tempo stesso opportunità di lavoro più complete e di qualità più elevata per loro.

Il piano si impegna inoltre a garantire servizi pubblici di base più precisi ed efficienti, una vita culturale e spirituale più ricca, una maggiore vitalità nel sostegno alla disabilità assistito dalla tecnologia e un ambiente sociale più inclusivo e accessibile.

Secondo il piano, la qualità complessiva della vita e la capacità di sviluppo delle persone con disabilità dovrebbero migliorare ulteriormente nei prossimi cinque anni.

A fine 2025, circa 27,74 milioni di persone con disabilità avevano partecipato al programma di assicurazione pensionistica di base e 12,96 milioni ricevevano prestazioni pensionistiche, secondo la Federazione cinese delle persone con disabilità. Tra le persone con disabilità registrate, circa 8,9 milioni risultavano occupate.

(ITALPRESS).