Cina: Pechino pronta a ospitare Zhongguancun Forum (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano il Centro espositivo di Zhongguancun a Pechino, capitale della Cina, il 24 marzo 2026. A tema “Piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale”, il Zhongguancun Forum di quest’anno si terrà a Pechino dal 25 al 29 marzo. Oltre 1.000 ospiti provenienti da più di 100 Paesi e regioni dovrebbero partecipare al forum, che prevede più di 100 eventi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]