PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano la mostra “Omaggio ai virtuosi: da Leonardo da Vinci a Caravaggio – Capolavori del Rinascimento italiano” presso il Museo nazionale d’arte della Cina a Pechino, capitale della Cina, il 5 maggio 2026. La mostra espone 36 capolavori di oltre 20 celebri artisti italiani dal XV al XVII secolo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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