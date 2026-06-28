Cina: parco di serbatoi petroliferi convertito in polo turistico (2)

WENZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti si divertono in un’area per ammirare la cascata vicino al Banping Island Oil Tank Park a Wenzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 26 giugno 2026.

Il parco dei serbatoi petroliferi è stato aperto di recente, trasformato da un deposito petrolifero con una storia di diversi decenni. Nel parco, uno dei due serbatoi è stato convertito in un caffè alla moda, mentre l’altro è stato sviluppato in uno spazio culturale e creativo a tema isolano che espone prodotti culturali tipici locali. Dotato di strutture di supporto tra cui minimarket, ristoranti, un’area per ammirare la cascata, una zona campeggio, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e aree di sosta, il parco dei serbatoi petroliferi infonde nuova vitalità nell’economia locale del turismo culturale.

– Foto Xinhua –

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