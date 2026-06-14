Cina: opera Dixi celebra il patrimonio immateriale nel Guizhou (2)

ANSHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Abitanti del villaggio mettono in scena una rappresentazione dell’opera Dixi a Wujiatun, nel villaggio di Zhangzhuang, nella città di Anshun, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 13 giugno 2026. Per celebrare la Giornata del Patrimonio culturale e naturale, che cade ogni anno il secondo sabato di giugno, a Wujiatun, nel villaggio di Zhangzhuang, si è tenuto un evento con sfilata e spettacoli dedicati al patrimonio culturale immateriale, attirando oltre 20 compagnie di opera Dixi e spettacoli di lanterne dai villaggi vicini. L’opera Dixi è un dramma popolare diffuso tra gli abitanti locali ed è stata definita un “fossile vivente” dell’opera cinese per la sua ricca tradizione e vitalità. Nel 2006 è stata inserita nel primo gruppo dei patrimoni culturali immateriali nazionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).