Cina: imprese tedesche confermano impegno nel mercato del Paese

DUSSELDORF (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – I leader delle imprese tedesche hanno ribadito il loro impegno nei confronti del mercato cinese durante una tavola rotonda “Invest in China” tenutasi venerdì a Düsseldorf, citando il potenziale del mercato cinese, le capacità di innovazione e il miglioramento del contesto imprenditoriale come fattori chiave per la crescita futura.

In un contesto di crescente incertezza economica globale e pressioni protezionistiche, i leader delle imprese tedesche presenti all’evento hanno sottolineato che una cooperazione più profonda tra Cina e Germania creerà opportunità per entrambe le parti e sosterrà la crescita a lungo termine.

Ling Ji, vice ministro del Commercio e vice rappresentante cinese per il commercio internazionale, ha affermato che Cina e Germania sono importanti partner commerciali e di investimento, con profondi legami economici e ampi interessi comuni.

Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale cinese, la Cina continuerà a promuovere un’apertura di alto livello e offrirà nuove opportunità di crescita alle imprese straniere attraverso il suo sistema industriale completo, il suo dinamico ecosistema dell’innovazione e la sua forza lavoro qualificata, ha dichiarato Ling.

Ling ha espresso l’auspicio che le aziende tedesche continuino a sostenere lo sviluppo stabile delle relazioni economiche Cina-Germania e Cina-Unione Europea.

Il console generale cinese a Düsseldorf, Yu Yong, ha affermato che un numero crescente di aziende tedesche è passato da un approccio “In Cina, per la Cina” a una strategia “In Cina, per il mondo”, considerando la Cina una base importante per l’innovazione e lo sviluppo industriale.

“Questo non riflette solo l’attrattiva del mercato cinese, ma dimostra anche il forte slancio e la resilienza della cooperazione economica tra Cina e Germania”, ha affermato Yu, aggiungendo che decenni di cooperazione hanno integrato in profondità le catene industriali e di approvvigionamento dei due Paesi.

Thomas Becker, vicepresidente senior di BMW Group, ha affermato che la Cina resta uno dei mercati strategici e dei centri di innovazione più importanti dell’azienda.

“BMW continuerà ad aumentare gli investimenti in Cina, concentrandosi su elettrificazione, innovazione e sviluppo sostenibile”, ha dichiarato.

Sebastien Gagnon-Messier, vicepresidente senior di Merck Group, ha affermato che l’azienda resta fiduciosa sulle prospettive economiche della Cina.

“La Cina non è solo uno dei mercati più importanti al mondo, ma anche un partner chiave per la cooperazione nell’innovazione e l’aggiornamento industriale”, ha affermato, aggiungendo che Merck Group prevede di espandere ulteriormente la propria presenza in Cina.

Matthias Berninger, vicepresidente esecutivo di Bayer, ha affermato che la Cina è il secondo mercato mondiale di Bayer e un pilastro chiave della sua rete globale di innovazione e delle operazioni della catena di approvvigionamento, e che la continua apertura della Cina nel settore sanitario creerà ulteriori opportunità di cooperazione.

Volker Mansfeld, vicepresidente di Henkel, ha affermato che la ricerca della Cina di uno sviluppo di alta qualità e di una manifattura avanzata è strettamente in linea con la strategia a lungo termine dell’azienda.

Henkel ha continuato a espandere gli investimenti in Cina negli ultimi anni e approfondirà la cooperazione con i partner locali per perseguire una crescita condivisa, ha dichiarato.

(ITALPRESS).