Cina: patrimonio culturale tra tutela, sviluppo e vita quotidiana

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giugno segna il periodo del raccolto nel villaggio di Baling a Gongyi, nella provincia centrale cinese dello Henan. Il grano dorato ricopre i campi, dove imponenti statue di pietra si ergono silenziose e le mietitrebbie si muovono avanti e indietro.

Scolpite durante la dinastia Song settentrionale (960-1126), queste statue costeggiano la via d’accesso ai mausolei imperiali vicino al villaggio. Baling, che letteralmente significa Otto Mausolei, ospita 1.027 reliquie in pietra ancora esistenti e il sito è descritto come un “museo a cielo aperto della scultura antica”.

L’ambientazione è insolita. Anziché essere esposte dietro una teca di vetro in un museo, le statue restano integrate nella vita rurale quotidiana, su fertili terreni agricoli modellati dal Fiume Giallo.

“Qui, in questi campi, la storia sembra tangibile. Nessun museo può offrire un’esperienza così unica”, ha detto Liang, una turista della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

Tuttavia, questo paesaggio insolito ha anche sollevato interrogativi. Alcuni si chiedono perché le statue siano lasciate esposte agli agenti atmosferici anziché essere racchiuse in strutture protettive.

“Per secoli hanno affrontato inverni gelidi ed estati torride. Le teche di vetro bloccherebbero il flusso dell’aria e intrappolerebbero il calore, un po’ come in una sauna, mettendo a rischio le reliquie”, ha spiegato Zhu Xingli, capo dell’amministrazione dei beni culturali di Gongyi.

Dal punto di vista di Zhu, preservare il sito significa mantenere il rapporto tra le reliquie e il paesaggio che le circonda da generazioni.

Per il fotografo amatoriale Liu Liheng, questa convivenza è proprio ciò che rende il sito così affascinante, mentre cerca di catturare in un unico scatto treni ad alta velocità, antiche statue di pietra e campi di grano dorato. “È un dialogo tra il passato e il presente della Cina”.

Baling riflette gli sforzi più ampi compiuti dalla Cina per proteggere il suo vasto patrimonio culturale, mantenendolo al tempo stesso rilevante nella vita contemporanea.

Il Paese ha avviato nel 2023 il più recente censimento nazionale del patrimonio culturale. Destinata a concludersi questo mese, l’iniziativa non solo ha riesaminato i circa 767.000 siti registrati nel precedente censimento, ma ha anche individuato oltre 130.000 ulteriori luoghi di interesse culturale.

Oltre a queste sculture in pietra all’aperto risalenti alla dinastia Song, un vasto numero di altri beni culturali è conservato nei musei cinesi. Il Paese conta oggi più di 7.000 musei registrati, che nel 2025 hanno ospitato complessivamente circa 45.000 mostre e attirato 1,56 miliardi di visite, secondo dati ufficiali.

Sabato ricorre la Giornata del Patrimonio culturale e naturale della Cina. L’Amministrazione nazionale per il patrimonio culturale ha reso noto che autorità e istituzioni culturali di tutto il Paese ospiteranno oltre 7.000 eventi online e offline per celebrare l’occasione.

Con l’evoluzione della filosofia di conservazione del Paese, la tutela del patrimonio si sta estendendo ben oltre le mura dei musei.

L’Asse centrale di Pechino, un corridoio nord-sud lungo 7,8 chilometri che collega molti luoghi storici della capitale, e uno dei 60 siti cinesi del Patrimonio mondiale, è diventato un punto di riferimento per bilanciare conservazione del patrimonio e crescita urbana.

Nel quartiere di Caochang, vicino a Piazza Tian’anmen, i progetti di restauro hanno preservato edifici storici, tra cui antiche sedi di corporazioni. Alcuni complessi di cortili rimasti vuoti sono stati trasformati in boutique hotel, restando al tempo stesso integrati nella comunità residenziale circostante.

“Manteniamo il carattere architettonico tradizionale introducendo al contempo servizi moderni”, ha detto Hao Dongxue, vicedirettrice generale di Tianjie Group, che gestisce il progetto di restauro. “Questi progetti hanno contribuito anche a migliorare il quartiere nel suo complesso”.

Per i residenti, i cambiamenti hanno preservato gran parte dell’atmosfera storica dell’area. “Questi vicoli conservano ancora l’aspetto della Pechino tradizionale”, ha detto Jiao Shuqin, che vive in uno dei quartieri hutong della zona. “I muri di mattoni grigi, i vecchi alberi e i cortili sono tutti ancora qui”.

Dai guardiani di pietra nei campi di grano ai quartieri restaurati della capitale, l’approccio della Cina alla conservazione del patrimonio riflette una più ampia strategia nazionale che punta a bilanciare tutela e sviluppo.

La protezione del patrimonio dovrebbe concentrarsi sul mantenimento dei legami spirituali e culturali tra l’umanità e il patrimonio, anziché limitarsi a preservare il passato, così da servire le generazioni future, ha detto Du Xiaofan, direttore del Centro per la ricerca sulle risorse territoriali e culturali dell’Università Fudan, con sede a Shanghai, nella Cina orientale.

(ITALPRESS).