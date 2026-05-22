Cina: oltre 500 studi di design a Jieyang sull’arte della giada (2)

JIEYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 15 maggio 2026, mostra una composizione a forma di “banchetto” realizzata con manufatti in giadeite in una sala espositiva di gioielli nella città di Jieyang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Pur non producendo giada a livello locale, Jieyang è diventata un importante polo nazionale per il design, la lavorazione e il commercio della giadeite.

L’industria locale della giada ha avuto origine nel villaggio di Yangmei, nel sottodistretto di Pandong, dove la giadeite rappresenta il prodotto principale. Questa arte, nota come “intaglio della giadeite di Yangmei”, è stata inserita nel 2008 nel secondo gruppo dell’elenco nazionale cinese del patrimonio culturale immateriale. Il settore della giada a Jieyang impiega oltre 100.000 persone, conta quasi 5.000 commercianti e ospita più di 500 studi di design e intaglio. Oggi si è formata una filiera completa, che integra aste di giada grezza, design, lavorazione, commercio, esposizioni, valutazione, turismo ed eventi congressuali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).