Cina: nuova tecnologia per la saldatura delle rotaie sulla ferrovia Hangzhou-Deqing (1)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto utilizza una saldatrice a resistenza di testa per molteplici scenari alimentata a nuova energia nel cantiere della ferrovia suburbana Hangzhou-Deqing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 22 marzo 2026. Ieri la saldatrice è stata utilizzata qui per la prima volta per eseguire operazioni di saldatura sui binari d’acciaio. Il dispositivo adotta una modalità di alimentazione ibrida, è dotato di un sistema intelligente di gestione dell’energia e supporta la modalità di “ricarica durante la saldatura”. Una volta completamente carico, può terminare autonomamente la saldatura di 50 giunti ferroviari, garantendo una costruzione continua e stabile nelle aree prive di fonti di alimentazione esterne. La ferrovia, che collegherà il distretto di Yuhang della città di Hangzhou con la contea di Deqing della città di Huzhou, con nove stazioni lungo la linea, una volta completata migliorerà ulteriormente la rete di trasporto ferroviario di Hangzhou.

– Foto Xinhua –

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