Si rinnova la partnership tra Suzuki e Fipsas

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki rinnova il proprio sostegno agli sport legati all’acqua attraverso la partnership con Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), una collaborazione che trova espressione in diversi momenti della vita sportiva federale, dalla partecipazione alle manifestazioni sul territorio fino ai risultati ottenuti dalla nazionale italiana nelle competizioni internazionali. Un impegno che ha accompagnato anche Subacquatica 2026, la manifestazione organizzata da Fipsas dal 23 settembre al 4 ottobre tra Ponza e Ventotene, dedicata alle discipline subacquee e agli sport acquatici.

In questa occasione, Suzuki ha motorizzato le imbarcazioni che hanno accompagnato gli atleti durante le attività in programma, mettendo a disposizione prestazioni e affidabilità a supporto delle esigenze operative della manifestazione. In un contesto sportivo, la capacità di assicurare continuità e risposte adeguate durante gli spostamenti in acqua costituisce un elemento importante per atleti e organizzatori. Subacquatica ha riunito diverse discipline, tra cui il video e la fotografia subacquea digitale e il safari fotografico, offrendo agli atleti l’opportunità di confrontarsi e raccontare il mare attraverso immagini e riprese. Un appuntamento che ha valorizzato la dimensione sportiva dell’esplorazione subacquea, portando alla luce paesaggi, specie marine e testimonianze storiche custodite sotto la superficie. Subacquatica ha avuto anche una valenza scientifica, considerata l’attività di monitoraggio delle specie ittiche che è stata operata presso l’Area Marina Protetta delle Isole di Ventotene e Santo Stefano grazie al safari fotografico subacqueo.

Pochi giorni dopo, la nazionale italiana di fotografia e video subacqueo si è distinta anche sul palcoscenico mondiale. Ai Mondiali disputati a Bali, gli Azzurri hanno conquistato complessivamente nove medaglie: tre ori, tre argenti e tre bronzi. L’Italia ha chiuso al primo posto nel medagliere della fotografia subacquea e al secondo in quello del video subacqueo, a soli due punti dalla vetta. Nella fotografia subacquea, Fabio Iardino, affiancato dalla modella Chiara Scrigner, ha conquistato due ori, nelle categorie “foto creativa” e “foto pesce”, e un argento nella categoria “foto macro”. Davide Lombroso, insieme alla modella Elena Piccoli, ha ottenuto l’oro nella categoria “smartphone”, l’argento in “foto creativa” e il bronzo in “foto grandangolo con modella”. Tre medaglie sono arrivate anche dal video subacqueo. Antonio Palermo, con l’assistente Maurizio Luca Longhitano, ha conquistato l’argento nella categoria “Movie 60 secondi” e il bronzo in “Movie Theme”. Antonino Paganello, affiancato dall’assistente Enrico Panebianco, ha aggiunto un altro bronzo nella categoria “Movie 60 secondi”. Risultati che testimoniano la preparazione tecnica, la creatività e la capacità di lavorare in squadra degli atleti italiani. In occasione dei Mondiali di Bali, Suzuki ha rappresentato la nazionale grazie al marchio presente sulle maglie azzurre, nell’ambito della partnership con Fipsas, che sostiene gli atleti federali nelle diverse discipline sportive. Le esperienze di Subacquatica e i successi internazionali della nazionale raccontano così due aspetti complementari del rapporto tra Suzuki e Fipsas: il supporto concreto alle attività che si svolgono in acqua e la vicinanza agli atleti che portano i colori italiani nelle competizioni internazionali.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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