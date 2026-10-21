KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Due morti e 11 persone ferite tra cui due bambini, in un attacco massiccio con droni russi contro l’insediamento di Korotych, nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Lo ha riferito Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare regionale, precisando che le vittime sono una donna di 81 anni e un uomo di 83. A Kiev, un edificio residenziale di 24 piani è stato colpito da un attacco con droni nel distretto di Sviatoshynskyi. Il raid ha provocato un incendio al ventesimo piano. Secondo quanto riferito dall’amministrazione militare della capitale, una persona è morta e un’altra è rimasta ferita.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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