Cina: afflussi transfrontalieri di capitali in calo a 40,7 mld di dollari a set

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I settori non bancari della Cina, comprese le imprese e i privati, hanno registrato a settembre afflussi netti di capitali transfrontalieri per 40,7 miliardi di dollari, in calo del 35% rispetto ad agosto, mentre il commercio di beni ha continuato a generare consistenti afflussi, ha dichiarato ieri l’autorità nazionale per la regolamentazione valutaria.

Gli incassi e i pagamenti transfrontalieri sono aumentati del 9% su base mensile, mentre le operazioni di conversione e vendita di valuta estera sono cresciute del 17%, secondo l’Amministrazione statale dei cambi (SAFE).

A settembre le banche hanno effettuato operazioni in valuta estera per un valore di 294,2 miliardi di dollari e venduto valuta estera per 238 miliardi. Nei primi nove mesi, le conversioni hanno totalizzato quasi 2.380 miliardi di dollari, a fronte di vendite per 1.980 miliardi, secondo i dati della SAFE.

Li Bin, vice direttore e portavoce della SAFE, ha dichiarato che il mercato valutario cinese è rimasto complessivamente stabile nonostante la persistente volatilità dei mercati finanziari internazionali. Gli afflussi netti legati al commercio di beni sono rimasti consistenti, mentre il disavanzo del commercio di servizi è rimasto relativamente stabile, ha aggiunto.

La forte domanda di viaggi all’estero da parte dei residenti cinesi e di viaggi in Cina da parte dei visitatori stranieri ha mantenuto elevati gli incassi e le spese legate ai viaggi, ha dichiarato Li.

Gli investimenti diretti all’estero delle aziende cinesi sono aumentati, con una crescita particolarmente rapida dei finanziamenti delle imprese nazionali alle proprie affiliate estere, ha affermato Li.

Questa tendenza ha rispecchiato le variazioni dei tassi di interesse nazionali ed esteri e, in una certa misura, il ruolo crescente del renminbi come valuta di finanziamento, ha aggiunto.

(ITALPRESS).