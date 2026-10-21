Enti locali, dalla Regione quasi 10 milioni per le amministrazioni in difficoltà

CAGLIARI (ITALPRESS) – Quasi 10 milioni di euro per sostenere gli enti locali della Sardegna alle prese con situazioni di squilibrio di bilancio, oneri derivanti da procedure espropriative e condizioni di deficit finanziario. La Regione ha pubblicato l’avviso per l’annualità 2026, che mette a disposizione complessivamente 9 milioni e 972 mila euro.

“Le difficoltà finanziarie delle amministrazioni non devono tradursi in una riduzione dei servizi per i cittadini”, dichiara l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda. “In alcuni casi, gli enti si trovano oggi a sostenere le conseguenze di vicende risalenti nel tempo, legate a procedure espropriative o a contenziosi nell’ambito degli appalti, non sempre gestiti adeguatamente”, continua l’assessore. “Non possiamo lasciare che queste situazioni, indipendentemente da eventuali responsabilità pregresse, compromettano il lavoro degli amministratori attuali e ricadano sulle comunità. Con queste risorse la Regione interviene per salvaguardare la capacità operativa dei Comuni e garantire la continuità dei servizi pubblici, rafforzando concretamente il sistema delle autonomie locali”.

Le risorse sono articolate in tre linee di finanziamento: 3,324 milioni di euro per gli enti gravati da oneri derivanti da procedure espropriative, comprese sentenze esecutive, arbitrati e transazioni; 2 milioni di euro per le amministrazioni in condizioni finanziarie compromesse, a rischio di non poter assolvere i debiti esigibili o garantire le proprie funzioni e i servizi indispensabili; 4,648 milioni di euro per gli enti strutturalmente deficitari o interessati da disavanzi e squilibri finanziari che richiedono interventi di riequilibrio. Le domande dovranno essere presentate entro il 13 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected], secondo le modalità previste dall’avviso.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).