PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il panda gigante Meng Lan è ritratto in un padiglione espositivo al coperto nella nuova struttura per panda giganti dello zoo di Pechino, nella capitale cinese, il 15 luglio 2026.

La nuova struttura è entrata in funzione ieri. Estesa su una superficie di 13.000 metri quadrati, comprende quattro padiglioni espositivi al coperto, cinque recinti per gli animali e cinque aree esterne per le attività, offrendo un habitat più confortevole ai panda giganti. Lo zoo ospita attualmente 10 panda giganti, cinque dei quali sono già stati trasferiti nella nuova struttura.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).