Cina: nello Xizang inaugurato centro clinico BCI d’altopiano (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni ospiti posano per delle foto durante la cerimonia di inaugurazione del centro di applicazione clinica dell’interfaccia cervello-computer (BCI) presso l’Ospedale popolare di Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 9 luglio 2026. Il primo centro di applicazione clinica BCI d’altopiano nello Xizang è stato inaugurato ufficialmente qui ieri, segnando un passo significativo per la regione nello sfruttamento di tecnologie all’avanguardia per affrontare malattie neurologiche incurabili. Come soluzione rivoluzionaria per l’interazione uomo-computer, la tecnologia BCI ha mostrato un grande potenziale nel campo della riabilitazione neurologica. Quest’anno, un’équipe di assistenza medica inviata dall’Ospedale Tiantan di Pechino allo Xizang ha introdotto la tecnologia BCI nella regione, promuovendo l’applicazione di tecnologie mediche all’avanguardia a beneficio della popolazione dello Xizang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)