Cina: nello Hebei una scuola di acrobatica forma studenti stranieri (2)

WUQIAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una studentessa russa (la prima da destra) si allena in discipline acrobatiche presso la Scuola di arte acrobatica di Wuqiao nello Hebei, nella Cina settentrionale, l’11 novembre 2026. Negli ultimi 25 anni, l’istituto ha formato studenti provenienti da oltre 30 Paesi e regioni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]