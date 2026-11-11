WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La questione territoriale “rimane la più difficile”. Così Jared Kushner, consigliere presidenziale statunitense, ha commentato i colloqui in formato trilaterale ad Abu Dhabi sull’Ucraina. “Le questioni territoriali saranno le più difficili, ma siamo fiduciosi che, mentre lavoriamo su altri temi, raggiungeremo un accordo onnicomprensivo”, ha dichiarato Kushner secondo quanto riporta il Kommersant.

Kushner ha poi annunciato un accordo fra Russia e Ucraina “per il più grande scambio di prigionieri” avvenuto finora. “I numeri esatti saranno definiti domani”, ha detto Kushner ai giornalisti al termine della trilaterale Russia-Ucraina-Usa tenuta negli Emirati.

Domani Kushner e l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, sono attesi a Mosca dove dovrebbero incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, secondo quanto rilancia l’agenzia Tass. Da lì proseguiranno per Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).