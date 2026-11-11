Ucraina, Kushner “Questione territoriale la più difficile”. Negoziatori Usa attesi a Mosca per incontro con Putin

IPA91063049 - UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI - NOVEMBER 10, 2026: Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General Alexus Grynkewich, Steve Witkoff, US Special Envoy for Peace Missions, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Foreign Minister, and Jared Kushner, US Special Envoy for Peace Missions (R-L) attend trilateral talks with Russia and Ukraine over key aspects of creating a new continental security system in the post-war period. Grigory Sysoyev/POOL/TASS/Sipa USA

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La questione territoriale “rimane la più difficile”. Così Jared Kushner, consigliere presidenziale statunitense, ha commentato i colloqui in formato trilaterale ad Abu Dhabi sull’Ucraina. “Le questioni territoriali saranno le più difficili, ma siamo fiduciosi che, mentre lavoriamo su altri temi, raggiungeremo un accordo onnicomprensivo”, ha dichiarato Kushner secondo quanto riporta il Kommersant.

Kushner ha poi annunciato un accordo fra Russia e Ucraina “per il più grande scambio di prigionieri” avvenuto finora. “I numeri esatti saranno definiti domani”, ha detto Kushner ai giornalisti al termine della trilaterale Russia-Ucraina-Usa tenuta negli Emirati.

Domani Kushner e l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, sono attesi a Mosca dove dovrebbero incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, secondo quanto rilancia l’agenzia Tass. Da lì proseguiranno per Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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