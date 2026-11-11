Spagna, scontri a Barcellona e Madrid durante lo sciopero generale: 61 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone sono scese in piazza in numerose città spagnole per concludere lo sciopero generale dell’11 novembre, il primo dopo 14 anni. Nelle ultime ore di proteste durante lo sciopero generale, il numero degli arresti è salito a 61, secondo i dati del Ministero dell’Interno e dei Mossos d’Esquadra (la polizia catalana). Come riporta El Pais, le manifestazioni più numerose si sono svolte a Madrid, dove, secondo la delegazione governativa, si sono radunate 120.000 persone e alle 21 si sono registrate cariche della polizia per disperdere i manifestanti. A Barcellona, con decine di migliaia di partecipanti, gruppi di persone mascherate hanno infranto vetrine e lanciato fuochi d’artificio contro i Mossos d’Esquadra (la polizia catalana) al termine delle proteste. Sono stati scanditi slogan a favore dell’accesso agli alloggi e degli aumenti salariali, e contro la speculazione.

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