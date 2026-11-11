Malta e Senegal facilitatori per il Vertice delle Nazioni Unite del 2027 sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta, rappresentata presso le Nazioni Unite a New York dall’ambasciatrice Natasha Meli, ricoprirà il ruolo di facilitatore insieme al Senegal nei preparativi per il Vertice delle Nazioni Unite del 2027 sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).
L’incarico prevede che i due Paesi guidino i negoziati tra gli Stati con l’obiettivo di raggiungere un consenso su una dichiarazione politica che definisca priorità e impegni condivisi in vista del 2030. L’ambasciatrice Meli coordinerà le consultazioni con i rappresentanti dei diversi Paesi, al fine di favorire un accordo sui passi da compiere.
La nomina di Malta è stata confermata dal presidente dell’81esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Khalilur Rahman, e rappresenta un riconoscimento della fiducia della comunità internazionale nel contributo diplomatico di Malta.
Il vertice del 2027 riunirà i leader mondiali per fare il punto sui progressi compiuti in relazione ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati nel 2015 e finalizzati ad affrontare alcune delle principali sfide globali, tra cui povertà, istruzione, assistenza sanitaria, uguaglianza e tutela ambientale. Gli obiettivi rientrano nell’agenda più ampia delle Nazioni Unite per promuovere uno sviluppo sostenibile entro il 2030.
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