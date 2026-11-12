Croazia, l’Ambasciatore Trichilo all’80esimo anniversario della fondazione della Comunità degli Italiani di Fiume

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Croazia, Paolo Trichilo, è intervenuto alle celebrazioni per l’80esimo anniversario della fondazione della Comunità degli Italiani (CI) di Fiume. L’evento, organizzato dalla stessa CI, si è svolto sotto il patrocinio dei Presidenti della Repubblica di Italia e Croazia. Esso ha visto la partecipazione del fiumano Alen Ružic, Ministro del Lavoro- in rappresentanza del Governo croato-, del Vicepresidente della Regione litoraneo-montana, Robert Matic, e della Sindaca di Fiume, Iva Rincic. Inoltre, oltre al Presidente della CI di Fiume, Enea Dessardo, è intervenuto Marin Corva, deputato del Parlamento croato eletto dalla minoranza italiana e Presidente dell’Unione Italiana (UI).

Il Ministro Ružic, nel portare i saluti del premier Plenkovic, ha svolto il suo intervento in italiano, sottolineando la particolarità di Fiume e dei fiumani. L’Ambasciatore ha ricordato l’importante presenza istituzionale italiana a Fiume, rappresentata dal Consolato Generale, e si è soffermato sulla rilevanza del traguardo raggiunto dalla locale CI. Esso si inserisce nell’ambito di un percorso di otto decenni, caratterizzato da grandi trasformazioni politico-istituzionali per la Croazia, oggi membro dell’UE, insieme all’Italia con cui si sta sviluppando una collaborazione eccellente a tutti i livelli e in tutti i settori.

L’Ambasciatore ha quindi sottolineato come, anche in uno spirito europeo, negli anni scorsi siano stati realizzati progetti di ampio respiro che hanno riguardato Fiume. Tra questi, l’indicazione dei nomi del centro storico in occasione di “Fiume capitale della cultura europea” nel 2020; così come il riconoscimento della parlata fiumana quale patrimonio culturale immateriale della Croazia; o la realizzazione del film “Fiume o morte”, vincitore di numerosi premi anche a livello internazionale.

L’Ambasciatore ha infine ricordato il compito essenziale della CI di favorire l’incontro e l’interscambio tra fiumani, italiani e croati, nonché tra le generazioni, assicurando l’impegno a continuare a sostenere gli sforzi in questa direzione. La celebrazione è stata caratterizzata da un ricco programma culturale, tra l’altro con un’esibizione della compagnia del Dramma Italiano-istituzione della Comunità Nazionale Italiana (CNI)- presso il Teatro Nazionale Croato di Fiume, Ivan de Zajc, e la visita ad una mostra di mappe e vedute di Fiume appartenenti a diverse epoche storiche, provenienti dal fondo cartografico del Centro di ricerche storiche di Rovigno, anch’esso istituzione della CNI.

– Foto Ambasciata d’Italia in Croazia –

(ITALPRESS).