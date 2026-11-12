Conclusa la missione della Camera di Commercio Italo-Libica a Bengasi, focus sulla ricostruzione del centro storico

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Si è conclusa oggi la missione della Camera di Commercio Italo-Libica a Bengasi, svoltasi dal 9 al 12 novembre. Al centro della trasferta la ricostruzione del centro storico della città, edificato dagli italiani nei primi decenni del Novecento e ora affidata a un gruppo selezionato di professionisti e imprese italiane specializzate in progettazione, restauro e ricostruzione di edifici storici. Il gruppo di progettazione italiano, insieme alle imprese Renco spa, Pasqualucci srl e Piacenti spa, ha presentato al Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, presieduto dall’ingegner Belgassem Haftar, cinque concept relativi ad altrettanti edifici da restaurare o ricostruire nei quartieri di Al Sabri e della Città Vecchia (Old Town).

Gli incontri nella sede del Fondo hanno consentito di avviare un workshop con i tecnici dell’ente, mirato a ottenere in tempi rapidi un feedback approfondito sul lavoro svolto, propedeutico alla fase di progettazione vera e propria. Il confronto tra le due squadre tecniche ha approfondito, tra gli altri temi, la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la formazione di professionisti specializzati, la capacità di operare in tempi stretti e in modo coordinato, la metodologia di lavoro, l’analisi storica integrata allo studio dei progetti originali, dei volumi architettonici e degli elementi tipologici, l’ottimizzazione delle tecniche di restauro e delle tecnologie costruttive, il mix funzionale e l’integrazione degli edifici nel contesto urbano.

Nelle prossime settimane i tecnici del Fondo e le imprese italiane, insieme ai professionisti, potrebbero lavorare fianco a fianco per avviare la progettazione degli edifici. La delegazione italiana, guidata dal direttore generale Francesco Muraca, ha inoltre effettuato ulteriori sopralluoghi nel centro storico di Bengasi insieme ai tecnici e agli ingegneri del Fondo, per valutare meglio gli interventi da realizzare. L’opera nel cuore antico di Bengasi rappresenta uno dei tasselli più significativi e visibili della vasta ricostruzione intrapresa di recente nella Libia orientale e costituisce un paradigma dei rinnovati rapporti di fiducia e collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo.

– Foto Camera di Commercio Italo-Libica –

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